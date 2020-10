Hospital Alfredo Abrão realizou abertura simbólica do Outubro Rosa

Divulgação/ Assessoria Este ano sem a campanha de exames devido a Pandemia

Nesta quinta-feira (1) o Hospital de Câncer Alfredo Abrão e a Rede Feminina de Combate ao Câncer, realizaram a abertura simbólica do Outubro Rosa com a presença de autoridades e tomando todos os cuidados preventivos à Covid-10.

Neste ano a campanha de prevenção ao Câncer de Mama será apenas online, não haverá exames para a população por conta da pandemia, mas o HCAA continua fazendo as mamografias quando encaminhadas, via posto de saúde.

Para Amilcar Silva Junior, presidente da Fundação Carmen Prudente, mantenedora do hospital “este ano, infelizmente não teremos a campanha com exames de livre demanda para a população, precisamos respeitar as medidas de prevenção vigentes, mas estamos com atendimento normalizado via regulação tanto para exames quanto para tratamento”.

O “Outubro Rosa” é o mês de conscientização e prevenção ao câncer de mama. Promovida anualmente, a campanha visa compartilhar informações e promover a conscientização sobre a importância da detecção precoce da doença.

De acordo com assessoria, a medida visa multiplicar o acesso ao exame, dentro das recomendações preconizadas para as mulheres realizando o rastreamento para o diagnóstico precoce, aumentando as chances de cura.

O movimento internacional intitulado “Outubro Rosa” nasceu nos Estados Unidos, na década de 1990, para estimular a participação da população no controle do câncer de mama.

O câncer de mama é uma doença resultante da multiplicação de células anormais da mama, que forma um tumor. De acordo com o INCA, o câncer de mama é o mais comum entre as mulheres no mundo e no Brasil (depois do de pele não melanoma) respondendo por cerca de 28% dos casos novos a cada ano. Em média são realizados no HCAA cerca de 9.600 procedimentos por ano (cirurgias, quimioterapias, radioterapias, consultas, etc) no segmento. No hospital 60% das quimioterapias são para mulheres em tratamento com câncer de mama. Quando detectados no início há grandes chances de cura.