Homem é multado em R$ 5 mil por incendiar terreno

Divulgação/PMA Dono do lote não foi localizado

Polícia Militar Ambiental de Três Lagoas autua infrator em R$ 5 mil por incendiar resíduos em terreno baldio, perturbando toda à vizinhança pela fumaça. Caso aconteceu no condomínio Quarta da Lagoa, no bairro Alto da Boa.

Segundo a PMA no local e verificou diversos pontos com resíduos sendo queimados e que o fogo já estava mais brando, devido se ter consumido a maior parte dos resíduos, porém, ainda havia muita fumaça no local e que o vento levava em direção ao condomínio. Equipe localizou o suspeito de ter provocado o incêndio, um morador vizinho ao terreno, que afirmou não conhecer o proprietário do imóvel, mas que criava animais no terreno e havia realizado a limpeza e colocado fogo na folhagem das árvores e resíduos da limpeza, pensando que não haveria tanta fumaça.Policiais ordenaram ao infrator que realizasse a contenção do fogo.