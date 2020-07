Homem é multado em R$ 35 mil por desmatamento ilegal

Divulgação/PMA Caso aconteceu na quarta

Polícia Militar Ambiental (PMA) de Batayporã multou um homem de 41 anos, em R$ 35 mil por desmatamento ilegal de vegetação do bioma protegido de Mata Atlântica. Caso aconteceu na quarta-feira (15).

O autor realizou o desmate de 4,24 hectares de Mata Atlântica, bioma protegido pela Lei Federal 11.428/2006, sem autorização do órgão ambiental. Segundo a PMA, o desmatamento aconteceu há algum tempo e a PMA teve que utilizar imagens de satélites temporais para conseguir comparar e definir a área desmatada e a aferição foi feita com uso de GPS. No local onde era a vegetação desmatada foi implantada pastagem na propriedade e há criação de gado bovino. A madeira produto do desmate já havia sido explorada e não se encontrava mais no local. As atividades foram interditadas na área irregular.

Por ser bioma protegido, a legislação impõe multa de R$ 7.000,00 por hectare ou fração, tendo em vista que a vegetação se encontrava em estágio avançado de regeneração, diferentemente de vegetação não protegida, cuja multa é de R$ 1 mil por hectare. O proprietário também responderá por crime ambiental.