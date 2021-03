Hemosul convoca doadores das tipagens O-, O+ e A+

Saul Schramm Hemosul

Agora na Capital, além do Hemosul Coordenador, que faz atendimento de segunda a sexta, das 7h às 17h, e aos sábados das 7h às 12h, também está disponível para coleta o Hemosul Santa Casa com horário de atendimento de segunda à sexta das 7h às 11h e agendamento no telefone 3322-4135.

O Hemosul Coordenador está precisando de doações de sangue de todos os tipos, mas três estão em situação de alerta e precisando repor o estoque estratégico para continuar salvando vidas. São eles: O- (31%), O+ (32%) e A+ (28%).

No interior, o Hemosul Dourados estará aberto neste sábado (27), atendendo das 7h às 12h, com agendamento prévio no telefone (67) 99239-9421. Vale ressaltar que os hemocentros são lugares seguros, dispondo de todas as medidas de segurança, como: distanciamento das cadeiras de espera e de coleta, álcool em gel em lugares estratégicos, higienização de ambientes e uso obrigatório de máscara.

De acordo com a assessoria, para doar, é necessário ter em mãos documento oficial com foto, estar bem alimentado e bem de saúde, ter mais de 55 quilos e idade entre 16 e 69 anos. Menores de idade precisam estar acompanhados do responsável legal.