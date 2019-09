Grupo beneficente cria “Projeto Mulher”

Divulgação Design de sobrancelha para mulheres

O Projeto beneficente Esquadrão da Juventude, fundado pelo Fábio Rocha, há cerca de seis anos, com aproximadamente 200 voluntários ativos, tem como único objetivo, levar amor para a comunidade de Campo Grande.

Divulgação Evento para mulheres da Capital



Pensando nas pessoas carentes e suas necessidades, Fábio criou o “Projeto Mulher”, que tem como objetivo proporcionar um dia de beleza, para a população que não tem condições. “Toda mulher precisa se sentir bonita, é bom para o ser humano olhar no espelho e enxergar sua beleza, mas infelizmente nem todo mundo tem dinheiro, para ir ao salão de beleza, pensando nisso resolvi criar algo que desse um dia especial, para as mulheres das capital, afinal o que seria do mundo sem elas” comentou.



Fábio contou ao Capital News, que o Esquadrão da Juventude, está cadastrando mulheres, dos bairros aero rancho, tijuca, cristo redentor, caiobá, los angeles e região. O intuito do grupo é cadastrar 300 mulheres em cada bairro e assim fazer duas vezes ao mês, o dia delas.

Divulgação Ação Social para as mulheres



“Vamos contar com empresas profissionalizantes, voluntárias do projeto e com toda ajuda necessária, para doar os trabalhos de manicure, pedicure, corte de cabelo, maquiagem, desegnin de sombrancelha e quick massagem, tudo gratuito para as mulheres carentes e para participar é só se cadastrar” concluiu Fábio.



Voluntária do Projeto a quatro anos, Gislaine Nogueira, comenta a importância de levar esse trabalho para a comunidade. “A mulher cuida da casa, do filho, trabalha e as vezes estuda e muitas vezes não sobra tempo pra ela mesma, e com número alto de depressão no estado, sentimos a obrigação de levar esse dia especial, porque toda mulher merece se sentir linda.” explana.



Após a finalização do cadastro será escolhida as datas e locais que o projeto realizará o evento beneficente.



Serviço:

Para fazer o cadastro basta enviar uma mensagem no telefone (67) 9 9111-4902 Fábio Rocha ou seguir a página do Esquadrão da Juventude para mais informações.