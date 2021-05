Governo institui Regimento Interno do Conselho Estadual da Juventude

Divulgação/Portal MS Subjuv-MS

Governo de Mato Grosso do Sul, publicou no Diário Oficial do Estado (DOE), da última quinta-feira (27), o Decreto nº 15.688, que institui o Regimento Interno do Conselho Estadual da Juventude do Estado de Mato Grosso do Sul (CONJUV/MS).

O novo regimento dispõe da estrutura e funcionamento do Conselho, processo eleitoral, atribuições da mesa diretora e grupos de trabalhos e infias reuniões ordinárias e extraordinárias.

Secretário de Cidadania e Cultura, João César Mattogrosso destaca que a iniciativa visa dar protagonismo aos jovens. “A reativação do Conselho foi um compromisso firmado pelo Governo do Estado com os jovens sul-mato-grossenses. O órgão tem como principal objetivo dar voz à juventude, aproximando-a da construção de políticas públicas no setor, e o que nós queremos é a ampla participação da juventude dentro de todos os processos da Subsecretaria de Estado de Políticas Públicas para Juventude”, explicou via assessoria.

A reorganização do Conselho Estadual da Juventude foi viabilizada por meio da Lei Estadual nº5.274, de 22 de novembro de 2018. A entidade é composta por representantes da Sociedade Civil e do Poder Público, sendo reconhecida por sua atuação na defesa e promoção dos direitos da juventude.

Ian Leal, subsecretário Estadual de Políticas Pública para Juventude, ressalta a importância da reativação do projeto. “Nós reativamos o CONJUV em dezembro de 2019, e hoje estamos dando mais um passo importante nos esforços para realizar um controle social dentro das políticas públicas para a juventude. Nós estamos comprometidos em fazer o melhor pela juventude sul-mato-grossense”, destacou via assessoria.