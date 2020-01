Governo deve criar novo acesso a Moreninhas e revitalizar avenida importante

Chico Ribeiro/ MSGOV Reinaldo Azambuja e Marquinhos Trad visitando obra de revitalização

Campo Grande receberá nova rota de acesso às Moreninhas e a revitalização da avenida Mato Grosso. O pronunciamento foi feito pelo governador Reinaldo Azambuja, durante visita a obras nesta sexta-feira (24).



Segundo o Governador, o projeto será realizado pelo Estado, em parceria com a Prefeitura. O governador disse ainda que o investimento irá trazer desenvolvimento e oportunidades às Moreninhas e a outros bairros que farão parte dessa nova rota.



Constará no pacote de obras do Governo Presente, os detalhes a respeito do projeto e da licitação para as obras. É esperado interdições no trânsito da avenida Mato Grosso.



O governador estava com o prefeito Marquinhos Trad nesta sexta, em visita a revitalização de um ginásio, no Parque Ayrton Senna e a reforma do Ginásio Guanandizão. O custo das obras foi de R$ 2,276 milhões, com o maior investimento sendo feito no ginásio do parque, no valor de R$ 889,9 mil .