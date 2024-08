Rede Fácil Bosque dos Ipês fecha para reforma e promete melhorias no atendimento

Fernanda Oliveira

Capital News



Divulgação Governo do Estado Rede Fácil, do Bosque dos Ipês fecha para reforma

Divulgação Governo do Estado

Rede Fácil, do Bosque dos Ipês fecha para reforma

A Central de Atendimento ao Cidadão - Rede Fácil Bosque dos Ipês, em Campo Grande, passará por uma reformulação para oferecer um espaço maior e mais confortável ao público. A unidade funcionará até as 18h desta sexta-feira (30) e ficará fechada de 2 a 11 de setembro, reabrindo em 12 de setembro com novas instalações dentro do Shopping Bosque dos Ipês. Durante o período de fechamento, o Detran e o Instituto de Identificação já ajustaram os agendamentos para garantir o atendimento dos serviços previstos.

De acordo com o secretário de Estado de Administração, Frederico Felini, a reformulação faz parte de uma política de melhoria contínua do Governo do Estado para ampliar os serviços oferecidos à população de Mato Grosso do Sul. "Estamos reorganizando a Central de Atendimento ao Cidadão para expandir e melhorar o atendimento. Em breve, teremos um novo modelo para a Rede Fácil", destacou Felini.

Para os cidadãos que precisarem de atendimento durante o fechamento, outras unidades da Rede Fácil em Campo Grande estarão disponíveis. A unidade do Bosque dos Ipês reabrirá com um espaço de 540 m², quase 100 m² a mais, possibilitando a inclusão de novos parceiros e uma oferta ampliada de serviços.