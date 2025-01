Prepara! Calendário de 2025 tem 21 dias de feriados e pontos facultativos em Campo Grande

Viviane Freitas

Capital News



Divulgação Campo Grande dá início ao Natal com o acendimento das luzes na Rua 14 de Julho

Divulgação

Campo Grande dá início ao Natal com o acendimento das luzes na Rua 14 de Julho

Após um ano de 2024 com poucos feriados prolongados, o calendário de 2025 promete ser mais animador para os moradores de Campo Grande. A maior parte dos feriados cairá nas quintas, sextas e segundas-feiras, proporcionando mais oportunidades para descanso e lazer.

Ao todo, serão 21 feriados em Campo Grande, sendo seis feriadões. Além disso, haverá quatro "vizinhos do fim de semana" e dois prolongados, além de seis pontos facultativos. É importante lembrar que os feriados "vizinhos do fim de semana" são aqueles que emendam com o sábado e o domingo, enquanto os feriados prolongados são aqueles que ligam os dias de semana com o final de semana.

Os pontos facultativos se aplicam a servidores públicos de serviços não essenciais, além de empresas que podem optar por liberar ou não seus empregados. Entre os feriados municipais, destacam-se o Dia de Santo Antônio (13 de junho), o aniversário de Campo Grande (26 de agosto) e o Dia de Nossa Senhora da Conceição (8 de dezembro). Já os feriados nacionais incluem o Natal (25 de dezembro) e a Paixão de Cristo (18 de abril), além de outros.

Além disso, o comércio de Campo Grande terá que observar a legislação relacionada ao funcionamento durante os feriados. Em pelo menos seis datas, os empresários não poderão abrir suas lojas, sob pena de multas. Essas datas incluem o Dia de Finados (1º de novembro), o Natal (25 de dezembro) e o Dia do Trabalhador (1º de maio). O descumprimento da lei pode resultar em multa de até um salário mínimo por funcionário que trabalhe nesses feriados.

Outra novidade para 2025 é a celebração do Dia da Consciência Negra, no dia 20 de novembro, que será feriado pela segunda vez em Mato Grosso do Sul. A data, que homenageia a memória de Zumbi dos Palmares e a luta dos afrodescendentes, foi incorporada ao calendário nacional como feriado em 2023, após a sanção da Lei 14.759/23, tornando-a obrigatória em todo o país. Em relação ao trabalho nesse feriado, a legislação estabelece que o trabalhador receberá remuneração em dobro, salvo acordo entre empregado e empregador para compensação em outro dia.