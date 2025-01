Passeio em rio acaba com turistas perdidos em mata fechada de Bonito incidente ocorreu na quarta-feira (1º) e, felizmente, ninguém ficou ferido

Viviane Freitas

Capital News



Quatro homens, com idades entre 18 e 30 anos, ficaram perdidos por cerca de três horas após tentarem explorar as margens do rio Formoso, em Bonito. O incidente ocorreu na quarta-feira (1º) e, felizmente, ninguém ficou ferido.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar, o grupo estava nadando no rio quando avistou uma queda d’água e decidiu sair da água para retornar ao ponto de partida pelas margens. No entanto, o matagal alto ao redor dificultou a orientação, e eles acabaram se perdendo.

Após tentarem, sem sucesso, encontrar a saída por conta própria, os homens começaram a gritar por socorro. A família que os acompanhava na viagem acionou os bombeiros ao anoitecer. Os militares localizaram o grupo a partir dos gritos e os resgataram em segurança. Após serem levados para atendimento médico no hospital local, todos foram liberados sem ferimentos.

Para evitar situações como essa, os bombeiros reforçam a importância de adotar medidas de segurança durante trilhas ou explorações na natureza. Entre as principais orientações estão: verificar a previsão do tempo, permanecer junto ao grupo, avisar familiares sobre o itinerário, levar itens essenciais como apito, lanterna e água, além de sempre contar com um guia ou conhecedor da área.

Além disso, o uso de tecnologia, como GPS ou mapas, pode ser um aliado crucial para manter a localização e evitar desorientação. Seguir essas dicas pode garantir uma experiência segura e agradável em passeios ao ar livre.