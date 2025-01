Criança de 6 anos morre afogada em balneário de Bonito

Viviane Freitas

Menino foi encontrado boiando próximo a um tobogã; equipe de socorristas tentou reanimá-lo por 1h30, mas ele não resistiu

Uma criança de seis anos morreu durante um passeio no balneário da Praia da Figueira, em Bonito (MS), na tarde desta terça-feira (31). O acidente aconteceu próximo a um dos tobogãs, onde o menino foi encontrado boiando na água. A causa da morte ainda não foi confirmada, mas testemunhas afirmaram que a criança havia comido pouco antes de entrar na água.

A administração do balneário publicou uma nota nas redes sociais lamentando o ocorrido e expressando apoio à família. "Estamos devastados com o ocorrido e, desde o momento do acidente, estamos dando todo o suporte necessário à família, além de colaborar integralmente com as autoridades para esclarecer os fatos", informou a administração.

Médicos presentes no local prestaram os primeiros socorros à criança até a chegada da equipe do Corpo de Bombeiros. Os socorristas tentaram reanimá-la por 1h30, mas infelizmente não tiveram sucesso. A criança não resistiu aos esforços.

A família da vítima, natural de Dourados, foi informada da tragédia. A Polícia Civil foi acionada e iniciou as investigações para apurar as circunstâncias do acidente.

Em sua nota oficial, o Balneário Praia da Figueira expressou pesar pela perda e prestou condolências à família da vítima. "Estamos de luto e solidários com todos que compartilham essa imensa dor", concluiu a administração do local.