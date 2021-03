Fundesporte suspende atividade até 4 de abril

Divulgação/Fundesporte Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul

A determinação foi instituída pela Portaria Normativa/Fundesporte nº 006 de 25 de março de 2021, presente na edição de sexta-feira (26) do Diário Oficial do Estado (DOE-MS). A suspensão das atividades presenciais na sede da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte), localizada em Campo Grande, está mantida até 4 de abril. Também permanece o regime excepcional de teletrabalho dos servidores.

A decisão considera a necessidade de se manter as medidas de prevenção que evitam o deslocamento e a concentração de pessoas por conta da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), reduzindo o número de pessoas e o contato entre elas. De acordo com a assessoria, a Portaria se alinha ao Decreto estadual nº 15.638, de 24 de março de 2021, que estabelece medidas restritivas no Estado, no período de 26 de março a 4 de abril, para evitar a proliferação viral.

Conforme o documento oficial, somente serviços públicos do Poder Executivo Estadual considerados essenciais podem funcionar presencialmente neste período: os de saúde; segurança pública; defesa civil; assistência social nas residências inclusivas e na casa abrigo; infraestrutura; controle de serviços públicos delegados; compras e contratações de bens e serviços; fiscalizações tributária, sanitária, agropecuária, ambiental e metrológica e outros serviços indispensáveis mediante determinação do dirigente máximo do órgão ou entidade.