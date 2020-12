Fundação Manoel de Barros realiza Live do projeto Ativa Idade

Douglas Queiroz Fundação Manoel de Barros Fundação Manoel de Barros realiza uma Live especial, nesta sexta-feira (11), às 19 horas, com o apoio da Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS), da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (SEDHAST), da Uniderp e do Comper. A Live será transmitida no canal do Youtube da Fundação e aberta ao público. Entre as atrações estão apresentações culturais de dança e coral.

O projeto Ativa Idade é realizado pela FMB desde 2013 e busca promover a autoconfiança do idoso, para que ele se torne uma pessoa mais participativa na sociedade. São oferecidas aulas de ginástica, informática, canto, pilates e tai chi chuan, além de rodas de conversa, dinâmicas e oficinas com profissionais de diversas áreas. Neste ano, pela pandemia do novo coronavírus, a Fundação passou a oferecer essas atividades de forma online para seus usuários. Conforme a assessoria, além das aulas onlines, a FMB inovou e criou ações com o propósito de manter os idosos ativos e acolhidos durante a pandemia. Uma delas foi o ´I Concurso de Pintura´, realizado em abril, para estimular a criatividade dos idosos e seus familiares. Para que eles pudessem participar sem sair de casa, foi preparado um kit especial para cada um, com tela de pintura e caixa de giz de cera. Esse material foi entregue na residência de cada participante pelos colaboradores da entidade. Na ação, a equipe seguiu todas as medidas preventivas, utilizando máscaras, luvas, álcool em gel e mantendo a distância necessária, sem nenhum contato físico.

Outra ação foi o Programa Madrinha e Padrinho, que está sendo realizado desde julho. Cada profissional e/ou voluntário da FMB apadrinhou 10 idosos. A ação consiste no acompanhamento personalizado aos idosos, via ligação telefônica e whatsapp. Semanalmente os padrinhos fazem contatos com os afilhados, conversando, promovendo atividades lúdicas onlines, entre outras ações. O padrinho tem o objetivo de animar, levantar a autoestima do idoso.