Fumacê passa em nove bairros de Campo Grande

Divulgação/PMCG Confira os locais do fumacês nesta quarta

Nesta quarta-feira (17) nove bairros de Campo Grande estarão na rota do serviço de borrifação do Fumacê, entre 16h e 22h. As equipes passarão pela Vila Carlota, Centro Oeste, Chácara Cachoeira, Maria Aparecida Pedrossian, Noroeste, Piratininga, Rita Vieira, Tiradentes e Universitário. Serviço poderá ser adiado, ou até mesmo cancelado, caso ocorra ventos fortes ou chuvas, uma vez que esses eventos fazem com que o inseticida lançado perca a eficácia.