Fumacê passa em dez bairros da Capital

Tamanho do texto

Dez bairros de Campo Grande vão receber o serviço do fumacê nesta quinta-feira (01).Os veículos começarão a fazer a borrifação às 16h, e seguirão até 22h, já tendo um cronograma previamente estabelecido. Em caso de chuva ou fortes ventos na região em que as equipes estão programadas a passar, não será possível executar o serviço.

As equipes estarão no Cabreúva, Centro, Centro Oeste, Moreninhas, Nova Campo Grande, Noroeste, Piratininga, Planalto, União e Universitário. Para uma maior eficácia do inseticida, é necessário que o morador abra portas e janelas, assim o veneno consegue atingir os locais onde há maior probabilidade de estarem os mosquitos.