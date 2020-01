Figueiras da Avenida Mato Grosso recebem novo tratamento

Divulgação/ PMCG Figueira, um dos símbolos de Campo Grande

As Figueiras localizadas no canteiro central da Avenida Mato Grosso passarão novamente por manejo, serão realizados tratamento fitossanitário, podas e aplicação do óleo de Neem, os serviços não devem atrapalhar o trânsito em Campo Grande.



A ação é promovida pela Prefeitura, tendo iniciado nesta segunda-feira (20), às 19h. Já foram tratadas as Figueiras entre a Rua 13 de Maio e Rui Barbosa.



O óleo de Neem deve ser aplicado duas vezes nas árvores, com um espaço de 15 dias, no período noturno, com o objetivo de eliminar insetos que prejudiquem as plantas.



Conforme Luís Eduardo Costa, secretário municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana, é preciso cuidar destas Figueiras, para que elas possam viver mais, uma vez que já se tornaram um símbolo de Campo Grande.



Numa próxima etapa serão as árvores do canteiro da Avenida Afonso Pena.