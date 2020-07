Festival da Canção da UEMS 2020 será em formato on-line

Divulgação Inscrições foram reabertas até o dia 31 de agosto de 2020

No dia, 04 de dezembro de 2020, em formato on-line acontece o IV Festival da Canção da UEMS e III Mostra Poética e Coreográfica. Segundo o novo regulamento, que segue em anexo, no evento a apresentação poderá ser de no mínimo um e no máximo de oito participantes. As inscrições foram reabertas até o dia 31 de agosto de 2020. No dia 30 de setembro de 2020 ocorrerá o recebimento das letras das músicas dos inscritos, para primeira análise.

É livre a participação, para compositores, músicos e intérpretes, Professores, Técnicos Administrativos, que atuam nas Universidades do Estado de Mato Grosso do Sul, Alunos regularmente matriculados, frequentes às aulas e egressos (inclusive professores).