Falta pouco para encerramento do parcelamento de débitos da Sanesul

Está quase acabando a oportunidade para os clientes da Companhia de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul) aproveitar o parcelamento concedido pela empresa das contas em atraso, com isenção de juros e multa.

Divulgação Sanesul

Medida tomada pela diretoria da Sanesul, em conjunto com o departamento comercial, faz parte das ações para o enfrentamento da Pandemia do Covid-19. Conforme a assessoria, a negociação é isenta de juros e multas. Esta medida tem prazo determinado até o dia 31 de dezembro de 2020. “A resposta dos nossos clientes foi muito positiva até o momento. A campanha atendeu a nossa expectativa em ajudar quem estava com dificuldade em colocar as contas de água em dia. Esse número de consumidores deve aumentar até o último dia do ano, quando nós encerramos o prazo para a quitação das contas em atraso sem incidência de juros e multas. Com o pagamento do 13º e salário de dezembro, a tendência é o aumento desse percentual de clientes que vão aproveitar as condições especiais proporcionadas pela campanha oferecida pela SANESUL”, comenta Walmir Lino – Gerente Comercial da Sanesul.