Evento arrecada quase oito toneladas de resíduos

O Fundo de Apoio à Comunidade (FAC) foi um dos grandes apoiadores da segunda edição do evento que aconteceu de 11 a 13 de dezembro, onde foram coletadas aproximadamente oito toneladas de resíduos. Este ano, devido a pandemia da Covid-19, a coleta teve que ser diferente, no formato drive thru, e foi bem aceita pela população campo-grandense, tendo em vista a quantidade arrecada nas duas primeiras edições, onde a segunda quase superou o dobro da primeira.

Com o descarte correto de 68 litros de óleo de cozinha usado e 58 quilos de medicamentos vencidos, foram preservados 27 milhões e 800 mil litros de água em apenas três dias. Durante as duas edições do evento, quase 96 milhões de litros de água deixaram de ser contaminados devido ao destino correto de resíduos altamente poluentes.

De acordo com a PMCG, com a tenda do FAC recebendo doações, muitas pessoas aproveitaram para desapegar do que não usava mais. Camas, mesas, roupas, calçados, brinquedos, utensílios domésticos, móveis e até bicicleta foram destinados para doação.

Durante os três dias foram descartados 10 quilos de tecidos, 18 quilos de latinhas de alumínio, 1 tonelada e 462 quilos de plástico, 320 quilos de vidro, 386 quilos de papel/papelão, 16 quilos de sucata de ferro, 13.160 pilhas/baterias, 1.350 lâmpadas, 1 tonelada e 700 quilos de lixo eletrônico.

Além disso, um aplicativo contabilizou em cenário real a emissão de 13.395 quilos de carbono gerado durante três dias. Para compensar esse quantitativo, seria necessária a plantação de 107 mudas de árvores, porém, foram doadas durante o evento 800 mudas frutíferas, ou seja, 86% a mais.

O evento foi realizado pela Du Bem Produtos Sustentáveis com apoio do FAC, Semadur, Prefeitura de Campo Grande, Instituto Lixo Zero Brasil, Berpram e Linh, e organizado pela AC Festas e Djr Eventos.