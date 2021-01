Estado tem seringas o suficiente para iniciar imunização contra o Covid

Tamanho do texto

Deurico/Capital News ..

O Estado de Mato Grosso do Sul tem 2,5 milhões de seringas e agulhas em estoque, de acordo com o secretária da saúde, quantidade é o suficiente para iniciar a vacinação contra Covid-19 no Estado. Os insumos estão em posse dos municípios e na rede de imunização estadual.

Dois processos para aquisição estão em andamento. Em um deles, serão compradas 740.689 seringas e agulhas. No outro, serão mais 7 milhões.

Segunda assessoria da SES os insumos para as campanhas sempre foram disponibilizados previamente para os estados pelo Governo Federal, mas, por precaução, a Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul (SES) se antecipou em adquirir os próprios insumos, mesmo sem ter a definição dos grupos prioritários pelo Ministério da Saúde.

E mais: com o apoio da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, a SES elaborou um plano estadual de imunização, incluindo o planejamento para a distribuição das vacinas, de forma simultânea e segura, para os 79 municípios, dentro de até 48 horas, assim que as doses chegarem a Mato Grosso do Sul.