Estado investe R$ 30 milhões em equipamentos para combater incêndios

Chico Ribeiro/ Portal MS

Na quarta-feira (09) o governador Reinaldo Azambuja anunciou, dentro da estratégia de fortalecer as estruturas de combate aos incêndios florestais. O Estado está investindo R$ 30 milhões em equipamentos, que vão desde caminhões ABPS, a equipamentos de proteção individual para brigadistas, motos bomba, mangueiras, drones e abafadores.

A ação, segundo o governador Reinaldo Azambuja, é parte do projeto de conservação do Pantanal por meio da otimização dos serviços de prevenção e combate a incêndios florestais prestados pelo Corpo de Bombeiros Militar, que foi entregue ao presidente Jair Bolsonaro.

De acordo com a assessoria, o levantamento do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul revelou que 4,1 milhões de hectares de Pantanal, cerca de 27% de todo o bioma, foram atingidos pelas queimadas ao longo do ano de 2020. Desse total, somente 12% do Pantanal de Mato Grosso do Sul foi atingido pelo fogo.