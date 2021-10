Estado aumenta incentivo financeiro repassados aos municípios

Divulgação/PMD Vacina contra a covid-19

Por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES), o Governo do Estado vai aumentar os incentivos financeiros, num total de R$ 17.886.884,40, repassados aos municípios com objetivo de fortalecer as ações de vacinação contra a Covid-19. A distribuição do recurso ocorrerá em três parcelas, nos meses de novembro, dezembro e janeiro, e será de acordo com a população do município estimada para o ano de 2021 pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Conforme a SES, as resolução ainda será publicada. Sendo que na primeira Resolução, a secretaria de saúde, irá disponibilizar R$ 5.962.294,80 que serão repassados em caráter excepcional aos municípios como incentivo financeiro, para o fortalecimento das ações contra o coronavírus. Na segunda Resolução, a Secretaria de Estado de Saúde irá distribuir aos municípios R$ 11.924.589,60 que aplicarem pelo menos 90% das doses recebidas no período.

O município que apresentar, um percentual entre 90% a 94,99% de doses aplicadas em relação às doses enviadas, receberá no mês subsequente 70% do valor previsto de repasse. Os municípios que apresentarem um percentual superior a 95% de doses aplicadas receberá 100% do incentivo.