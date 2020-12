Espaço em shopping da Capital é um dos finalistas ao Prêmio Caio

Divulgação Shopping Bosque dos Ipês

Com estrutura completa e versátil, o Bosque Expo, concorre ao prêmio Caio, conhecido como o Oscar dos eventos. Prêmio está em sua 21ª edição e é a única premiação no segmento, o que faz com que sua importância seja ainda maior. Sua missão é promover, difundir e aprimorar a utilização de uma das mais modernas e eficazes ferramentas de marketing à disposição das empresas: a promoção comercial, o live marketing, o turismo de negócios e os eventos, elegendo as melhores empresas, profissionais e empreendimentos destes setores no Brasil.



"Para nós é motivo de muita alegria participar dessa premiação e acreditamos que o mérito em ser um dos finalistas esteja na pluralidade de nosso espaço. O Bosque Expo é dinâmico, está pronto para receber os mais variados tipos de eventos, é totalmente climatizado e oferece a vantagem de estar dentro de um shopping, o que dá aos visitantes uma estrutura sem igual, como as lojas e o estacionamento, por exemplo", pontua Paula Reis, coordenadora comercial do Bosque Expo.



Bosque Expo já foi palco de diversos eventos importantes, como shows, mostras, eventos corporativos, formaturas, congressos, feiras, exposições, festas e muito mais. De acordo com a assessoria, o Bosque Expo foi indicado ao prêmio na categoria Espaço de Eventos de Grande Porte do Centro-Oeste e Norte e já está entre os três finalistas, o que garante o grande prêmio, o Troféu Jacaré.



A cerimônia de premiação do Prêmio Caio acontece no próximo dia 15 de dezembro, no Centro de Convenções do Expo Center Norte, em São Paulo. O Bosque Expo está na disputa com dois outros espaços.