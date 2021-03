Em um dia, força-tarefa vacinou quase 4 mil pessoas

Divulgação/PMCG

Somente no primeiro dia, quase quatro mil doses foram aplicadas em pessoas com 73 anos de idade, seguindo o calendário divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesau). Começou nessa segunda-feira (22), a força-tarefa para aplicação de doses da vacina contra a Covid-19 em Campo Grande, aproveitando-se da antecipação de feriados municipais nesta semana como estratégia para frear a disseminação do novo coronavírus.

Ao todo foram aplicadas 3.817 doses em todos os pontos de vacinação abertos em horário especial nesta semana. Em algumas unidades, onde já havia uma grande procura pela vacina normalmente, houve uma busca ainda maior, como é o caso do Drive Thru instalado no Parque Ayrton Senna, já em outras o movimento foi bem mais tranquilo.

“Se você vai levar sua mãe, seu pai ou avós para vacinar e percebe que tem fila lá, procura outra unidade, há locais que a pessoa chega e é atendido na mesma hora, por exemplo”, orienta o secretário municipal de saúde, José Mauro Filho. Algumas destas unidades são USF Portal Caiobá, USF Vila Fernanda e USF Cristo Redentor, que aplicaram menos de 30 doses cada o dia inteiro.

A Sesau conta com 30 unidades de saúde abertas das 8h às 17h, mais o Drive e a Seleta, que também estão abertas ininterruptamente, mas a partir desta terça-feira (23) contará com outro ponto, no Ginásio Guanandizão.

Em parceria com os planos, foram implantados três novos pontos, sendo um na rua Principe Ranier, 48 – bairro Vivenda do Bosque, para beneficiários da Cassems, o segundo no Hospital Militar, para atender os militares do exército, marinha e aeronáutica que são usuários da Fusex. De acordo com a assessoria, o último ponto está instalado no Instituto Municipal de Previdência de Campo Grande, para os usuários do Servimed.