Em MS apostadores ganham na quadra da Mega-Sena

Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Um única aposta levou o prêmio de R$ 4.906.932,90. Sorteio do concurso 2.248 foi realizado nesta quarta-feira (1º) em São Paulo. As dezenas sorteadas foram 09 - 15 - 20 - 29 - 30 - 42.

Em Mato Grosso do Sul, 16 apostadores acertaram as dezenas da quadra. Segundo a Caixa Econômica Federal, das apostas ganhadoras do Estado foi três de Campo Grande, três de Dourados e Amambai, Aquidauana e Inocência tiveram um ganhador cada,esse da quadra. A quina teve 29 acertadores; cada um receberá R$ 38.798,69. A quadra teve 1.618 apostas vencedoras; cada uma ganhará R$ 993,43. Próximo concurso (2.249) será no sábado (4). O prêmio é estimado em R$ 1,8 milhão.