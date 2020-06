Em combate à Covid-19 em MS, JBS já designou R$ 20,7 milhões em doações

Divulgação/JBS No Estado 16 pessoas são atendidas pelo programa

Dos R$ 21 milhões destinado ao combate do novo coronavírus (Covid-19), o programa “Fazer o Bem Faz Bem JBS”, já utilizou R$ 20,7 milhões que estão sendo doados para o combate ao novo coronavírus no estado os recursos irão beneficiar Anastácio, Aquidauana, Batayporã, Caarapó, Campo Grande, Coxim, Douradina, Dourados, Fátima do Sul, Itaporã, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã, Rio Brilhante, Sidrolândia e Vicentina.

Projetos sociais, capazes de beneficiar diretamente 500 mil pessoas, também foram selecionados. No estado, no município de Dourados, a Companhia confirmou R$ 60 mil em equipamentos hospitalares para o Hospital da Missão Caiuá e cerca de R$ 100 mil para a compra de medicamentos e EPIs. A instituição de saúde atende cerca de 17 mil pessoas das aldeias Jaguapiru e Bororó. Conforme o site Jornal Agora MS, a JBS também destinará recursos para o Instituto Elos, que tem sede em São Paulo e promove assistência social a cerca de 800 famílias de baixa Renda, em situação de pobreza e extrema pobreza em 19 estados, incluindo o Mato Grosso do Sul.

Entre as ações que vão receber apoio do programa da JBS, também vale destacar a oferta, via EAD (ensino a distância), de treinamentos aos profissionais da saúde para operação de equipamentos hospitalares, incluindo respiradores, administração de EPIs e precauções relacionadas à Covid, entre outros assuntos. O programa é gratuito e utiliza as ferramentas e a metodologia do Hospital Albert Einstein, Faculdade de Medicina da USP e Instituto Moinhos de Vento (RS). Com o foco nas cidades atendidas pelo programa, a estimativa é que mais de 30 mil profissionais sejam treinados.

Programa é coordenado por Joanita Maestri Karoleski, ex-CEO da Seara, com um time de 30 colaboradores da JBS totalmente dedicado à iniciativa. A contribuição da Companhia também se estende pela utilização de sua estrutura pelo país. As consultorias Tyno, na área administrativa, e a Grant Thornton, na auditoria das doações, apoiam o projeto de forma pro bono.