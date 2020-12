Em 24 horas, Campo Grande registra oito mortes por covid

Campo Grande registrou mais oito mortes e 319 novos casos de Covid-19, conforme o boletim da Secretaria de Estado de Saúde (SES), nesta segunda-feira (14). Ao todo Mato Grosso do Sul teve um aumento de 683 novos casos e 18 óbitos, assim desde o início da pandemia foram acumulados 113.981 confirmações, 1.949 mortes e 98.556 recuperados.

Divulgação/SES Boletim é divulgado diariamente

MS soma 4156.125 casos notificados, sendo 294.278 foram descartados, 2.486 testes em análise no Lacen e 5.380 casos sem encerramento pelos municípios. O Estado também tem 643 pacientes internados. Destes 376 estão em leitos clínicos (227 públicos e 149 privados) e 267 em leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva), dos quais 181 estão em leitos públicos e 86 em privados.

As cidades com mais registro em 24 horas é a Campo Grande com 319 novos casos, seguida por Dourados (89), Amambai (42), Chapadão do Sul (32)., A mortes foram registradas, oito na Capital, São Gabriel do Oeste duas, Chapadão do Sul, Coxim, Deodápolis, Jaraguari, Miranda, Ponta Porã, Terenos e Três Lagoas, todas registraram um óbito cada.