Em 24 horas, Campo Grande registra 13 mortes por covid-19

Campo Grande registrou 13 mortes por covid-19, em 24 horas, segundo os dados da Secretaria de Estado de Saúde (SES) nesta segunda-feira (22).

Divulgação/SES Dados do boletim da covid-19 nesta segunda



Neste período foram 28 óbitos e 663 novos casos em todo o Mato Grosso do Sul. Em relação às internações, o Estado tem 1.086 pacientes em leitos clínicos e de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Deste total 629 estão em leitos clínicos (420 públicos e 209 privados) e 457 em leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva), dos quais 333 estão em leitos públicos e 124 em privados.



A taxa de ocupação de leitos de UTI públicos global nas 4 macrorregiões de MS é de: 108% em Campo Grande, 89% em Dourados, 94% em Três Lagoas e 100% em Corumbá. O excedente da capacidade, no caso de lotação acima de 100%, representa pacientes em leitos COVID-19 ainda não habilitados pelo SUS, mantidos pelas secretarias municipais e estadual de saúde, segundo a SES.



Mato Grosso do Sul já soma 202.831 casos confirmados de Covid-19, com 663 novos. MS tem uma média móvel de 1.135,6 casos e 32,3 mortes por dia. Com os novos óbitos, o total de vítimas fatais chega a 3.854 mortes. Também são registrados 646.898 casos notificados, 432.992 descartados, 3.307 testes em análise no Lacen, 7.768 casos sem encerramento pelos municípios, 186.654 recuperados e 11.237 pacientes em isolamento domiciliar.