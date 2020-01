Em 2019 Santa Casa de Campo Grande atendeu mais de 94 mil pessoas

Ricardo Minella/SES Santa Casa de Campo Grande

A Santa Casa de Campo Grande, divulgou nesta terça-feira (21) o encerramento de atendimento de 2019. Foram 94.636 mil pessoas deram entrada na unidade para atendimentos de urgência e emergência tanto do pronto-socorro Sistema Único de Saúde (SUS) quanto no particular/convênio pela porta de entrada do Prontomed.

Conforme a assessoria deste número, 54.767 pacientes foram atendidos no Prontomed e 39.869 foram atendidos no pronto-socorro SUS. Das entradas registradas no Prontomed foram geradas 5.013 internações e, no pronto-socorro SUS, 23.469 pacientes foram internados.

Já o centro cirúrgico do hospital realizou 43.136 procedimentos em 2019, sendo 36.172 pelo Sistema Único de Saúde e 6.964 por particulares e convênios, gerando assim, 17.589 consultas de retorno ambulatorial. A maternidade da Santa Casa realizou 3011 partos no ano, uma média de 250 partos por mês. Já no Day Clinic, centro cirúrgico para pequenos procedimentos, foram realizadas 3.733 cirurgias.

Em relação a números de exames clínicos ou por imagens, o centro de diagnóstico produziu o montante de 124.051 exames de raio-x, 39.606 tomografias computadorizada, 4.246 ecocardiogramas, 5.513 ressonâncias magnética e 1.255 procedimentos via endoscópica, como no caso de endoscopia e colonoscopia.