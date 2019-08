Domingo é o último dia para aprender a pilotar drones no Shopping Bosque dos Ipês

Divulgação/ Bosque dos Ipês Último dia para aprender a pilotar drones

Domingo será o último dia para as crianças e adolescentes aprenderem a voar com um mini drone de corrida, na primeira escola de drone indoor do Brasil no Shopping Bosque dos Ipês. O evento será praça Central 1º piso, no Shopping Bosque dos Ipês, localizado na avenida Cônsul Assaf Trad, 4796, Novos Estados.

A proposta é fazer uma jornada de conhecimento, onde as criança aprendem a pilotar o drone em um mini circuito de corrida com simulador virtual. A tecnologia proporciona uma experiência prática nos principais pilares da nova economia digital, tais como, impressão 3D, inteligência artificial, realidade virtual e aumentada.

De acordo com o CEO da Drone Kids, Márcio Vieira, o evento tem o propósito de dar acesso ao mundo dos drones para o público geral. “Levar uma atividade com drones para dentro de um shopping, não é só uma novidade, mas também uma oportunidade para quem nunca teve contato com drones. Além disso, nossa proposta não é apenas a diversão, mas também mostrar ao público, diferentes aplicações que o drone pode ter”, afirma.