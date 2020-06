Doações continuam e 17 mil máscaras chegam a aldeias

Portal MS Entrega foi realizada nesta quinta-feira

Os indígenas residentes nas aldeias de Aquidauana e Miranda que vão receber um lote de máscaras, doadas pela empresa Energisa, após a aldeia em Dourados. Somando os outros dois lotes destinados aos indígenas da Região da Grande Dourados, de 10 mil e 15,4 mil, já foram entregues 52,4 mil unidades para essas comunidades, de um total de 65 mil compromissados pela Energisa

Segundo o secretário de Estado de Saúde Geraldo Resende fez a entrega de 17 mil unidades de máscaras para o Disei (Distrito Sanitário Especial Indígena) de Mato Grosso do Sul. As doações fazem parte de uma parceria entre o Governo de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Secretaria de Estado de Saúde e da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), com a empresa Energisa. De acordo a assessoria, a produção dos itens de proteção é feita por mulheres da Associação de Capacitação de Economia Solidária do Povo (Aciesp), de Campo Grande, instituição que atende vítimas de violência doméstica.