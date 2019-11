Dia de relembrar momentos bons com aqueles que já partiram

Tamanho do texto

O Dia de Finados, também conhecido como Dia dos Mortos ou simplesmente Finados

No dia 2 de novembro, é prática comum de muitas pessoas visitar os cemitérios e rememorar aqueles que já partiram. O Dia de Finados é feriado no Brasil e um momento de introspecção para muitos. Foi criado no século X, pelo Odilo ou Santo Odilon, na abadia beneditina de Cluny, na França.

A ação de Odilo teve o objetivo de resgatar um dos elementos principais da cosmovisão católica, o qual em estado de purgação, as almas necessitam, segundo a doutrina católica, de orações dos vivos, que podem pedir para elas a misericórdia divina e a intercessão dos santos e de Jesus Cristo.

Dia de Finados faz parte de um costume católico e consiste em visitar as sepulturas dos entes queridos

A comemoração de Finados em 2 de novembro não foi por acaso. Afinal, essa é uma data próxima do Dia de Todos os Santos (comemorado na véspera, dia 1 de novembro), quando a Igreja Católica celebra todos aqueles que morreram em estado de graça. E, no Finados, celebramos aqueles que morreram sem serem santos, beatos e etc

Atualmente o Dia de Finados continua a ser uma data especial, na qual pessoas que já perderam entes queridos param para trazer à memória lembranças de momentos. Hoje e, Mato Grosso do Sul milhares de pessoas vão aos cemitérios levar suas flores, velas, sentimentos e orações.