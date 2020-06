Detran-MS realiza leilão de 331 veículos

Tamanho do texto

ms.gov.br Leilão segue até o final de junho

Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) inicia nesta semana o leilão de 331 lotes de veículos conservados entre motos e carros em Campo Grande. A abertura acontece às 10h de hoje e encerra em 30 de junho, às 14h. O site para visualização dos lotes é o www.canaldeleiloes.com.br. Podem participar do leilão pessoas físicas e jurídicas.

Os veículos para circulação foram apreendidos/recolhidos no pátio do leiloeiro credenciado Pierre Adri, na Capital. Conforme a assessoria é possível visitar os lotes nos dias 25, 26 e 29 no pátio, localizado na Av. Gury Marques, 7155, Bairro Cidade Morena, das 08h às 11h e das 13h30 às 16h30.