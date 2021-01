Detran-MS lança Registro Nacional de Veículos em Estoque em CG

Saul Schramm/Portal do MS

O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) lança no próximo dia 20 o Renave (Registro Nacional de Veículos em Estoque), um sistema de gerenciamento e controle de veículos e que tem a finalidade de criar uma base nacional que contemple comunicação, registro, controle e acompanhamento das transações comerciais, viabilizando a escrituração eletrônica dos livros de registro de movimento de entrada e saída de veículos, de acordo com o artigo 330 do CTB (Código de Trânsito Brasileiro).

De acordo com a assessoria do Detran, a implantação do novo sistema foi autorizada pela Portaria N” Nº 88, de 27 de novembro do ano passado, publicada no Diário Oficial do Estado e que regula e dispõe sobre o cadastramento de estabelecimentos para utilização dele.

Com o objetivo dos clientes ter mais segurança ao adquirir veículos de empresas credenciadas, além da desburocratização dos serviços, uma vez que antes da implantação do Renave a maioria das empresas recebia os veículos em consignação para a venda, sem assumir formalmente a responsabilidade sobre o bem, que agora já entra na loja com a alegação de venda feita em nome da credenciada, o que traz segurança jurídica ao vendedor.