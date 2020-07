Tamanho do texto

Detran-MS inicia leilão com mais de 200 motocicletas

Mais um leilão para veículos de circulação está aberto por meio da Operação Pátio Zero do Detran-MS. O órgão está a todo vapor esvaziando os pátios de apreensão das agências do Estado e agora 265 motocicletas e 35 automóveis estão disponíveis para arremate até o dia 14 de julho.

O diretor-presidente do órgão, Rudel Trindade, comenta que toda a arrecadação está sendo revertida para a sociedade, por meio de melhorias nas agências e sinalização de trânsito. “O intuito é que os pátios sejam esvaziados até o fim do ano”, diz.

Conforme a coordenadora de leilão do Detran-MS, Sandra Regina Vera Celestino, após o cadastro realizado e o recebimento dos documentos exigidos, é fornecido, via e-mail, um login e senha para o arrematante. “Após se tornar apto o licitante está pronto para realizar seus lances”, afirma.

O período de visitação será nos dias 9, 10 e 13 de julho no pátio da leiloeira, localizada na Avenida Gury Marques, 7155, das 8h às 11h e das 13h30 às 16h30.

Para participar do certame é preciso acessar o site www.canaldeleiloes.com.br e fazer o cadastro, de forma inteiramente gratuita.