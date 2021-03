Detran está com atendimento presencial suspenso em todo o Estado

Arquivo Detran Agência Pátio Central

Atendimentos presenciais das agências do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) em Campo Grande e no interior do Estado estão suspensos de 26 de março a 4 de abril. Desta forma, não haverá exame médico e psicológico até o final do decreto, assim como exames práticos, teóricos e captura de imagem.



A decisão foi anunciada pelo Governo do Estado na última quarta-feira (24), como medida de combate à pandemia da Covid-19. Conforme o Departamento, serviços como renovação de CNH (Carteira Nacional de Habilitação), emissão de habilitação definitiva, de segunda via e de PID (Permissão Internacional para Dirigir), bem como a alegação de venda e licenciamento de veículos, são feitos exclusivamente pelo Portal de Serviços – Meu Detran.



A diretora de habilitação do Detran-MS, Lina Issa Zeinab, explica que os exames serão reagendados de forma gradativa. “Os reagendamentos poderão ser realizados posteriormente, sem prejuízo ao usuário”, relata. Já para serviços presenciais referentes a veículos, a diretora de Registro e Controle de Veículos do órgão, Loretta Figueiredo, explica que notas fiscais ou transferências vencidas [26 a 4 de abril] em todo o Estado, não serão penalizadas com multas. “Estamos pleiteando a suspensão de prazos junto ao Denatran, a fim de não prejudicarmos nenhum usuário”, finaliza.