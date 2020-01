Defesa Civil alerta para cuidados com chuvas fortes e ventanias

Edemir Rodrigues É possível receber alertas da Defesa Civil por meio do celular

A Defesa Civil enviou mensagens aos celulares cadastrados com o seguinte alerta: “ Defesa Civil:Alerta de Chuvas Intensas pontuais para as próximas 24 horas. Evite áreas e vias alagadas.Risco de queda de árvores e ventos intensos até 60 km/h”. O aviso foi emitido nesta quinta-feira (30).

Alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) vale para é para as próximas 24 horas e é destinado para municípios das regiões leste, sul, sudoeste, pantanal e, centro norte do Estado. Conforme a Defesa Civil, existe risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Clima desta quinta-feira

Parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas especialmente no sudoeste e sul do estado, onde chove forte com acumulado, essa é a previsão para esta quinta-feira (30), em Mato Grosso do Sul. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) a temperatura no Estado terá a mínima de 21ºC e a máxima de 35ºC.

Em Campo Grande será parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas pode chover forte, a mínima será de 21°C a 32°C. Em Dourados máxima de 28°C e mínima de 20°C, Ponta Porã máxima é de 33°C e a mínima é 20ºC, Corumbá máxima de 34°C e mínima de 24ºC, Coxim máxima de 33°C e mínima de 20°C e Três Lagoas máxima de 34°C e mínima de 22°C.

Serviço

Para receber alertas da Defesa Civil, basta enviar um SMS para o número 40199 com o CEP.