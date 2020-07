Tamanho do texto

Divulgação Defensoria Pública de MS entrega 650 protetores faciais para a Agepen

A Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul entregou 650 protetores faciais, do modelo face shield, à Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen), em Campo Grande.

As doações foram viabilizadas em parceria com o projeto CoronaVidas Hub Dourados, e entregues pelo coordenador do Núcleo de Ações Institucionais e Estratégicas, defensor público Pedro Paulo Gasparini.

“Sabemos que esses equipamentos são muito importantes para os profissionais da Agepen que realizam um trabalho interno nas unidades penais, atendendo os internos; e também externo. Aqui temos a união de esforços, de várias instituições, no enfrentamento ao novo coronavírus”, afirmou o coordenador.

Ao receber as doações, o diretor-presidente da Agepen, Aud de Oliveira Chaves, explicou que os equipamentos oferecerão maior segurança aos profissionais. “Certamente é um item que passou a ser essencial na nossa rotina para a preservação da saúde, dos servidores e custodiados, e na contenção da contaminação”, agradeceu o dirigente.