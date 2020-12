Covid-19: André Puccinelli está isolado em apartamento

Tamanho do texto

Deurico/Arquivo Capital News Ex-governador de MS, André Puccinelli

Ex-governador de Mato Grosso do Sul, André Puccinelli (MDB) foi diagnosticado com Covid-19 na última sexta-feira (18).

Ele está em isolamento social rigorosamente e sendo tratado pelo pneumologista Ronaldo Queiróz.

Conforme a assessoria, os primeiros sintomas apareceram na quinta-feira (17). A ex-primeira-dama Beth Puccinelli está sem sintomas, ela fará exame na segunda-feira (21).

Puccinelli é um médico e político.Foi governador do estado do Mato Grosso do Sul entre 2007 e 2014.