Corrida do Facho muda com Campo Grande

Deurico/Capital News Rodrigo Terra, organizador da Corrida do Facho

“É a competição mais tradicional do Estado com mais de 30 anos”, disse o organizador da Corrida do Facho, Rodrigo Terra. A Corrida do Facho abriu o desfile em comemoração aos 120 anos de Campo Grande, com sete equipes femininas, somando 49 atletas, e 11 equipes no masculino com 132, total de 181 atletas. Os homens percorreram 10 mil metros e as mulheres 5 mil metros, sendo mil metros por cada integrante, e para vencer a prova, os atletas tem que finalizar em menor tempo.



A largada da prova feminina foi ás 6 horas e da prova masculina às 7 horas. O controle do percurso da prova será feito por árbitros da Federação de Atletismo de Mato Grosso do Sul e fiscais de pista. A prova teve um posto de entrega de bastões nas imediações da Rua 13 de Maio, esquina da Av. Afonso Pena. “Essa corrida tem um tradição muito grande na história de Campo Grande, ela começou só militar, então era um incentivo para os militares se confraternizaram e ao longo da história ela foi crescendo e em determinado momento da história ela deixou de ser apenas militar e passou a ser civil e no ano passado incluiu a categoria feminina. A Corrida do Facho vem se transformando com a história, nunca corrida para a cidade de Campo Grande. Ela é uma corrida que abre as festividades”, relatou Rodrigo.