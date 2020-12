Corpo de Bombeiros resgata cadela que caiu em poço

Tamanho do texto

Divulgação Animal foi resgatado nesta segunda

Corpo de Bombeiros resgatou cadela que caiu em um poço seco de aproximadamente 12 metros, nesta segunda-feira (21), em uma chácara às margens da BR-376, em Ivinhema.

Moradores acionaram a equipe depois de o animal cair na área, que está desativada. de acordo com o site Ivinotícias, para entrar no local, militares usaram cordas e uma escada. Em imagens, é possível ver o momento em que a cadela é retirada do local. Apesar de amedrontado, o animal teve apenas ferimentos leves e foi devolvido para os donos.