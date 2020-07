ms.gov.br Corpo de Bombeiros Militar completa 50 anos em MS

No Dia Nacional do Corpo de Bombeiros Militar no Brasil, celebrado nesta quinta-feira (3), a corporação completa 50 anos de história em Mato Grosso do Sul. Apesar do marco festivo, as comemorações deram lugar aos desafios do combate à Covid-19.

Com efetivo de 1,5 mil homens e mulheres, os militares se dividem entre as diversas ações de combate aos avanços da epidemia e os atendimentos diários no Estado.

Para o comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar, Coronel Joilson Alves do Amaral, o efetivo tem se empenhado diariamente para manter a qualidade do serviço em um momento de crise sanitária. “Apesar de ser um dia festivo, nós não estamos realizando essas comemorações, mas seguimos trabalhando, dando todo o suporte e apoio nas ações de combate do Governo do Estado”.

Mesmo com todos os desafios de saúde pública, econômicos e sociais, imposta pelo Covid-19, a corporação recebeu investimentos que que ultrapassam a casa dos R$ 11 milhões. São equipamentos operacionais, de radiocomunicação, de informática, eletrônicos, mobiliário, utensílios e viaturas.

No início deste ano, o Governo do Estado repassou à corporação um sonho de décadas, a Auto Escada Mecânica Magirus – AEM-02, viatura moderna e de multimissão, que está pronta a ser empregada no socorro à vida e ao patrimônio das pessoas. O valor de aquisição foi R$ 6,1 milhões.