Comando militar descontamina rodoviária e aeroporto de Campo Grande

PMCG

O Comando Conjunto Oeste realizará nesta terça e quinta-feira as descontaminações do Terminal Rodoviário e do Aeroporto Internacional de Campo Grande. As atividades fazem parte da série de cooperações das Forças Armadas com os órgãos governamentais, no contexto da Operação Covid-19.

As ações serão realizadas pela Equipe de Descontaminação do Comando, composta por militares capacitados que utilizarão equipamentos e produtos adequados para este fim.

A Operação Covid-19 iniciou-se no dia 20 de março, e nos quatro meses de operação, já foram realizadas diversas missões de apoio aos governos locais, pelos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

Programação:

Dia: 21 de Julho

Local: Terminal Rodoviário de Campo Grande

Dia 23 de julho

Local: Aeroporto

9h: início da operação