Com possibilidade de chuva, Ms tem baixa umidade do ar

Em Mato Grosso do Sul o dia será claro a parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada no sul e sudoeste; demais áreas do estado tempo claro a parcialmente nublado com névoa seca e baixa umidade do ar, nesta sexta-feira (18). A máxima no Estado será 34°C e a mínima 14°C. A umidade relativa do ar terá a mínima de 25% e a máxima 85%.



Em Campo Grande a mínima será de 21ºC e a máxima de 31ºC. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) em Ponta Porã a máxima será de 28ºC e a mínima 14°C, Três Lagoas a mínima será de 17°C e a máxima 33°C, Dourados terá a mínima de 14°C e a máxima de 28°C, já Corumbá a mínima é de 20ºC e a máxima não passa dos 33°C.