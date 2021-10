Clima permanece instável em Mato Grosso do Sul

Divulgação/Portal MS

Nesta quarta-feira (06) ainda mantém condições para chuvas isoladas e temporais em Mato Grosso do Sul. Estimativa do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) indica chuvas de moderada a forte e tempestades com raios, rajadas de vento entre 30 km/h a 70 km/h e eventual queda de granizo para as regiões sudoeste, leste e nordeste.

Nas demais áreas, podem ocorrer pancadas de chuva com tempestades isoladas. A explicação para as instabilidades é o avanço de uma frente fria, aliado à passagem de um cavado em médios níveis.

Em Campo Grande a mínima é de 22°C e a máxima 33°C, Coxim a mínima de 23°C e a máxima de 38°C, Dourados a mínima de 21°C e a máxima de 33°C, Ponta Porã a mínima de 21°C e a máxima 31°C, Corumbá a mínima de 23°C e a máxima de 38°C e em Três Lagoas a variação é de 22°C a 33°C.