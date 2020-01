Cinco pessoas são multados e presas por exploração de madeira

Divulgação/PMA Parte da madeira apreendida

Quatro pessoas de 21, 43, 37, 39,foram presas e um adolescente de 17 anos, apreendido, por exploração ilegal de madeira em área protegida. Os autores também foram multados em R$ 16 mil pelo crime. Eles responderão pelo crime e o adolescente pelo ato infracional ambiental, com pena prevista de um a um a três anos de detenção.

Caso aconteceu após denúncias de que assentados estariam retirando madeira da reserva legal coletiva do Assentamento Santa Mônica, em Terenos. Os Policiais Militares Ambientais realizaram fiscalização ambiental nesta quinta-feira (19), confirmaram as denúncias e prenderam cinco assentados por exploração ilegal de madeira na área de Reserva Legal sem autorização ambiental.

Divulgação/PMA Cavalo utilizado em exploração ilegal de madeira apreendido

Ao chegar às proximidades da área protegida de reserva legal coletiva do assentamento, a equipe ouviu barulho de motosserra. Segundo a PMA, durante a caminhada até o local do barulho, havia várias árvores caídas, bem como pilhas de pranchas de madeira em meio à mata. Logo à frente, os Policiais prenderam dois infratores, que estavam com a motosserra explorando a madeira, junto com outro elemento que empreendeu fuga pela mata levando a motosserra.

Enquanto um Policial manteve vigilância nos dois presos, outros Policiais prenderam mais dois infratores, que estavam em uma motocicleta utilizada para arrastar a madeira para fora da reserva. Além disso o adolescente estava em um cavalo arrastando 6 (seis) pranchas de dentro da mata.

Toda a madeira, o veículo e o cavalo utilizados no crime foram apreendidos. Os infratores,, receberam voz de prisão e foram conduzidos à delegacia de Polícia Civil de Terenos, onde foram autuados em flagrante hoje (20) pela manhã, e saíram depois de pagar fiança.