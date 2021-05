Chuva pode chegar na tarde de domingo em MS

A.Ramos/Capita News Chuva

Pancadas de chuva são estimadas no período entre tarde e noite na parte sul de Mato Grosso do Sul, neste domingo (30). A mínima de 17°C na parte central do Estado, e a máxima pode chegar aos 36°C na região pantaneira e bolsão.



Em Campo Grande terá sol entre muitas nuvens, e a chuva deve chegar a partir da noite em forma de pancadas. As temperaturas variam entre 20°C a 31°C. Em Dourados máxima de 22°C e mínima de 14°C, Ponta Porã máxima é de 20°C e mínima de 13°C, Corumbá máxima de 30°C e mínima de 17°C, Coxim máxima de 28°C e mínima de 16°C e Três Lagoas máxima de 28°C e mínima de 13°C.