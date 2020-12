Chuva chega nesta terça em MS

Nesta terça-feira (29) a tarde pode ocorrer pancadas de chuva em Mato Grosso do Sul. Na Capital, Três Lagoas, Dourados e Corumbá a probabilidade de chuvas é de 80%, com temperatura entre 21ºC e 28ºC (Campo Grande), 20º e 29ºC para Dourados, 23ºC e 34ºC em Corumbá e 23ºC e 32ºC em Três Lagoas.

A previsão é do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). Segundo a previsão meteorológica, as pancadas pluviométricas podem vir acompanhadas de trovoadas a partir da tarde. De acordo com o Instituto, a temperatura máxima deve oscilar entre 26ºC (mais ao sul do Estado) e 33ºC (ao norte). As mínimas variam entre 19ºC e 22ºC.