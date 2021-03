Chega em MS oitava remessa de vacina com 54,6 mil doses

Tamanho do texto

Chico Ribeiro, Saul Schramm e Edemir Rodrigues

Mato Grosso do Sul recebe 54.600 doses da vacina Coronavac, encaminhadas pelo Ministério da Saúde, nesta quarta-feira (17). As vacinas chegam às 18h30 no Aeroporto Internacional de Campo Grande.

Com essa oitava remessa, o Estado totaliza 371.660 doses de vacinas, entre AstraZeneca/Oxford e Coronavac. Por enquanto, não há definição do público a ser vacinado e nem do quantitativo a ser enviado para cada município.

Segundo o secretário de Saúde, Geraldo Resende, Mato Grosso do Sul já mostrou ao país que é um dos estados mais organizados na distribuição de vacinas. “Agora, nós queremos ser o melhor Estado na aplicação delas. Nós estamos em quarto lugar na aplicação da primeira dose e em primeiro lugar na segunda. E seguimos com o nosso objetivo: de preservar vidas preciosas da nossa gente”.

De acordo com a assessoria, os municípios têm procurado atender à solicitação do secretário realizando vacinação nos finais de semana. “Nós sabemos que muitos municípios estão ampliando o seu horário de vacinação. Isso é muito importante porque atende justamente o grupo prioritário que precisa ser vacinado neste momento em nosso Estado. Recomendo que continuem com essa estratégia”, finaliza.