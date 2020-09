Chefe da Subcom fica em 1º lugar no prêmio TOP Mega Brasil

Comunicação Subcom Um dos rankings mais conceituados da comunicação

Mato Grosso do Sul está na liderança no ranking do Centro-Oeste, na 6ª Edição TOP Mega Brasil, evento que elege os melhores da comunicação corporativa do país. Na categoria ‘Comunicadores do Serviço Público’, o chefe da comunicação do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, Ico Victório, foi eleito o melhor profissional.

De acordo com assessoria, Ico já atuou no comando da comunicação Câmara Municipal de Campo Grande; foi assessor de imprensa do saudoso senador Ramez Tebet; e chefe de comunicação do ex-prefeito Nelson Trad, além da trajetória nas redações dos jornais Diário da Serra e Correio do Estado e também na sucursal da Folha de São Paulo, em Mato Grosso do Sul.

“Esse resultado não é só meu. A posição de destaque da comunicação do Governo de Mato Grosso do Sul é fruto de um trabalho pensado e realizado por uma equipe que tem como regra a excelência no atendimento à imprensa local e nacional. Fico feliz por estar no comando de um trabalho bem avaliado por comunicadores do Brasil e por um evento desta dimensão”, ressaltou o jornalista.